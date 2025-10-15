الأمم المتحدة تدعو الكيان الإسرائيلي إلى فتح جميع المعابر إلى غزة فوراً

حثّت الأمم المتحدة، الأربعاء، الكيان الإسرائيلي على فتح جميع المعابر “فوراً” لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والمدمّر.

وقال توم فليتشر، مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مقابلة مع وكالة فرانس برس من القاهرة: “نطالب بالوصول من دون عوائق، ونريد أن يحصل ذلك الآن في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي”.

ويتوجه فليتشر، الخميس، إلى معبر رفح من الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة، الذي ظل مغلقاً منذ عدة أشهر.

وكان قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر قد وقّعوا، الإثنين، في شرم الشيخ وثيقة اتفاق غزة التي توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي، مع التأكيد على الالتزام “بمستقبل يسوده السلام الدائم”.

وأكد فليتشر أن “اختبار هذا الاتفاق ليس من خلال الصور والمؤتمرات الصحافية والمقابلات، بل بأن نطعم أطفالنا، ونوفّر التخدير في المستشفيات، وأن نرفع خياماً فوق رؤوس الناس”. وأضاف: “نريد أن تكون جميع المعابر مفتوحة وأن يكون الوصول إليها متاحاً بالكامل. يجب أن نتمكن من إيصال المساعدات على نطاق واسع”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة العامة التابعة للكيان الإسرائيلي (كان) أنّ إعادة فتح معبر رفح باتت وشيكة، فيما يظل المعبر الحيوي لتدفّق المساعدات الإنسانية مغلقاً من الجانب المصري.

وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً بدخول المساعدات الإنسانية أساساً عبر معبر كرم أبو سالم، غير أنّ المنظمات الإنسانية تشكو من التأخير الإداري وعمليات التدقيق الأمني التي تعيق وصول الإمدادات الحيوية.

وفي قطاع غزة، يعترض السكان الجائعون بانتظام شاحنات المساعدات، ما يمنع التوزيع المنظّم للفئات الأكثر تضرّراً، بحسب مصدر إنساني.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، سمحت سلطات الاحتلال في الأيام الماضية بدخول مساعدات إنسانية وطبية، بما في ذلك غاز الطبخ، وخيم للنازحين، وفواكه طازجة ولحوم مجلدة، والطحين والأدوية، للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

المصدر: أ.ف.ب.