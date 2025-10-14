الرئيس الكولومبي في تصريحات جديدة بوجه ترامب

رد الرئيس الكولومبي على تصريحات الرئيس الاميركي وقوله ان “اسرائيل” استخدمت الاسلحة الاميركية بشكل جيد. وقال الرئيس غوستافو بيترو ان تسليم الأسلحة لـ”إسرائيل” بينما كان نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ليس أمراً يستحق التصفيق، إنه تواطؤ. اضاف: ما هو استخدام الأسلحة بشكل جيد في حالة غزة؟ تلك الأسلحة تسببت في 200 ألف جريح مدني و70 ألف قتيل.

ويُعرف بيترو بمواقفه ضد الانتهاكات الصهيونية والاميركية في المنطقة والبحر الكاريبي والعالم.

وكان بيترو ظهر بشوارع مدينة نيويورك في مظاهرات مناهضة للعدوان على قطاع غزة، وقام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان، وحظر التصدير إليه، واتهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية.

كما اتهم غوستافو بيترو، ترامب، بالضلوع في حرب الإبادة الجماعية في غزة، مضيفا أن ذلك يجري تحت أعين الأمم المتحدة التي تلعب دور الشاهد الصامت إزاء ما يحدث قائلا: “الإبادة في الماضي كانت معروفة فقط في سياق الحرب العالمية الثانية، وكانت بفعل هتلر، ولكن اليوم ترامب لا يتحدث عن الحياة، فهو يتحدث عن الموت، يقتل أو يسهم في قتل عشرات الآلاف من بني البشر”.

ودعا إلى تشكيل جيشٍ دولي لتحرير فلسطين، على هامش مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وفي خطابه امام الجمعية العامة دعا الرئيس الكولومبي إلى ملاحقة ترامب “جنائيا” بسبب الغارات التي شنّتها الولايات المتّحدة في البحر الكاريبي ضدّ قوارب زعمت إنّها لمهرّبي مخدّرات.

وقال في مداخلته: “إن ما يحدث في فلسطين كارثة. لم أكن لأتصور أن يحدث ما يشابه ذلك أيضا في منطقة الكاريبي، حيث تنهال علينا القذائف على شباب وشابات عزل”. واتّهم الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي بأنّه “أصدر الأوامر” بضرب هذه القوارب ممّا أسفر عن مقتل “شبّان يسعون ببساطة إلى الهروب من الفقر” ولم يكن بمقدورهم أن “يدافعوا عن أنفسهم”.