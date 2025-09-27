دعم فلسطين يكلف الرئيس الكولومبي تأشيرته الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، متهمة إياه بـ«سلوك متهور ومثير للجدل» خلال تواجده في نيويورك، بعد أن وقف في أحد شوارع المدينة وحضّ الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر، حسبما ذكرت الخارجية عبر حسابها على شبكة «إكس».

وكان بيترو قد أعلن سابقاً أن بلاده ستبدأ تسجيل الراغبين في الدفاع عن فلسطين، مؤكداً استعداده الشخصي للانخراط في القتال إذا دعت الحاجة. وفي كلمة أمام تجمع لمناصري فلسطين في تايمز سكوير، كشف عن إطلاق مبادرة باسم «جيش الخلاص العالمي» لتجنيد ذوي الخبرة العسكرية للانضمام إلى صفوف الدفاع عن الفلسطينيين.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن جميع سفارات وقنصليات بلاده حول العالم تلقت تعليمات لدعم فلسطين، مضيفاً أن تعبئة القوى «لا يجب أن تقتصر على الحكومات، بل يجب أن تشارك فيها شعوب العالم كافة». وأضاف: «إذا كان ملايين الناس مستعدين للقتال من أجل تحرير فلسطين، فإن أصوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستُسكت على يد شعوبهم».

المصدر: وكالات