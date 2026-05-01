الجمعة   
   01 05 2026   
   13 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:27
    عراقجي ولافروف يبحثان هاتفياً الأوضاع العامة

      أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة.

      وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: “خلال مكالمة هاتفية هذا المساء مع سيرغي لافروف، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المواقف والمبادرات الحالية لإيران فيما يتعلق بإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل”.

      وسبق لعراقجي أن قال بعد زيارته إلى روسيا يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين: “نرحب بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي هنأ بتكليف الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية: لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين

      عراقجي هنأ بتكليف الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية: لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين

      عراقجي: واشنطن تكذب

      عراقجي: واشنطن تكذب

      الرئيس بري بحث مع عراقجي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات بباكستان

      الرئيس بري بحث مع عراقجي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات بباكستان