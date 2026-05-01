عراقجي ولافروف يبحثان هاتفياً الأوضاع العامة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: “خلال مكالمة هاتفية هذا المساء مع سيرغي لافروف، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المواقف والمبادرات الحالية لإيران فيما يتعلق بإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وسبق لعراقجي أن قال بعد زيارته إلى روسيا يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين: “نرحب بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي”.

