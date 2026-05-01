الداخلية السورية: اغتيال خطيب مقام السيدة زينب يهدف لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار

أعلنت وزارة الداخلية السورية “أنها تتابع ببالغ الاهتمام ما شهدته سوريا خلال الأيام الأخيرة من محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتسعى إلى بثّ الفوضى وضرب السلم الأهلي”.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن “حادث اغتيال خطيب مقام السيدة زينب اليوم يأتي كحلقة ضمن هذا المسار التصعيدي الخطير، والذي يندرج في إطار استهداف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي”.

وشددت الوزارة على أن “هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة”، مشيرة إلى أن “الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف ملابساتها وتحديد هوية المنفذين ومن يقف خلفهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

يذكر ان خطيب مقام السيدة زينب(ع) السيد فرحان حسن منصور استشهد الجمعة باعتداء ارهابي استهدفه في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

المصدر: سانا