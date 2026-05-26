    النائب قبلان: وعد الله لن يتأخر بأن ذلك الدم الطاهر سيجرف من سلّح وأمر وقتل

      تعليقاً على استمرار العدوان الاسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين العزّل، كتب عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب الدكتور قبلان قبلان ما يلي:

      ‏من معركة إلى مشغرة وسحمر، من صور إلى البقاع الغربي وما بينهما، مجازر وحشية يرتكبها العدو بحق الأبرياء العزّل، مستهدفاً أولئك الذين آثروا الشهادة في منازلهم وقراهم، منتظرين أن تنقذهم الدبلوماسية المزعومة من براثن الاحتلال المجرم، فلم يسمعوا صوتاً يدين او يستنكر او يطالب بوقف القتل المتعمّد للمدنيين، والأكيد أنهم لن يشاهدوا صورة من يفترض أنها دولتهم تصافح القتلة الذين سفكوا دماءهم، والأكيد ان وعد الله لن يتأخر بأن ذلك الدم الطاهر سيجرف من سلّح وأمر وقتل، وبالتأكيد من صمت وأشاح بوجهه عن الحق والسيادة والاستقلال الذي إذا لم تصنعه الدماء والتضحيات لن يكون له معنى. واذا تخلى الجميع فإن الله يسمع ويرى : بسم الله الرحمن الرحيم: ((ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور)) (الحج) صدق الله العظيم.
      ‏الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وأعان الله أهلنا وشعبنا وملأ نفوسهم صبراً جميلاً وأثابهم أجراً عظيماً.

      المصدر: بيان

      قبلان قبلان: موقفنا من إسرائيل ثابت ولا تبدله الضغوط أو المتغيرات

      النائب قبلان يزور مراكز النازحين في البقاع الغربي وراشيا ويطّلع على أوضاعهم

      النائب قبلان قبلان شارك في دورة تدريبية للبرلمانيين العرب في بكين ودعا الى دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

