حماس: صفقة “طوفان الأحرار” إنجاز وطني وتاريخي

قالت حركة حماس إن “صفقة طوفان الأحرار إنجاز وطني تاريخي، جسَّد وحدة الشعب الفلسطيني”، وأكدت أن “مقاومته وتمسّكه بأرضه وحقوقه الوطنية هو السبيل لتحرير الأرض، وتحقيق العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وباركت حماس في بيان لها مساء الإثنين “إنجاز تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال”، وأكدت أنه “لا يمكن لبنيامين نتنياهو وعصابته المتطرفة أن ينتزعوا فرحة الفلسطينيين بإنجاز المقاومة في طوفان الأحرار، الذي عُمّد بالدماء والتضحيات، وحطّم غطرستهم وأفشل مخططاتهم”.

وأضافت الحركة أن “فرحة اليوم بتحرير الأسرى الفلسطينيين في طوفان الأحرار هي محطة مهمّة في مسارٍ متواصلٍ حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات”، وشدّدت على أن “ما كشفه الأسرى المحررون من تعرّضهم لأبشع صور التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين كاملين، يُجسّد أقسى صور السادية والفاشية في العصر الحديث”.

ولفتت الحركة إلى أن “هذه الجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى تضع المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم أمام مسؤولياتها في التحرّك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان حريتهم”، وأشارت إلى “تعامل المقاومة الفلسطينية مع أسرى الاحتلال وفق قيمها الإسلامية والوطنية والحضارية، فحافظت على حياتهم رغم المخاطر، بينما يُمعن جيش الاحتلال المجرم يومياً في إذلال وتعذيب أسرانا الأبطال في سجونه”.

وتابعت حماس “لقد أبدعت مقاومتنا الباسلة في الوفاء بوعدها لأسرانا الأحرار، وعدٌ وعهدٌ ووفاءٌ لتضحياتهم وجهادهم، فتحرير الأسرى من سجون العدو كان وسيبقى في صميم أولوياتها الوطنية”.

وأفرجت سلطات العدو الإسرائيلي، الإثنين، عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف العدوان الصهيوني على غزة، وذلك بعد ساعات من تسليم “كتائب القسام” 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء إلى الصليب الأحمر في مدينتي غزة وخانيونس.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام