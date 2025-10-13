الكرملين: إطلاق صواريخ “توماهوك” مستحيل دون مشاركة الأمريكيين

أكد الكرملين أن إطلاق صواريخ معقدة مثل “توماهوك” سيتطلب مشاركة خبراء أمريكيين، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن ستسلّم كييف صواريخ من هذا النوع .

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية أن “الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن المسار الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة”.

من جهته، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ردا على احتمال تزويد كييف بصواريخ توماهوك، بالقول إنه إذا تم تسليمها فإن الولايات المتحدة وليس كييف من ستطلقها .

ووجه مدفيديف تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن، مشيرا إلى أن أي إطلاق لصواريخ “توماهوك” من أوكرانيا سيعتبر هجوما أمريكيا على روسيا .

المصدر: وكالات