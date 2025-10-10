الجمعة   
    لبنان

    قوى الامن: توقيف 12 شخصا بجرائم مختلفة في بيروت ومحيطها

      صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ونتيجة للتحريات الدقيقة والعمل الاستقصائي، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تنفيذ سلسلة توقيفات خلال دوريات حفظ أمن ونظام، ونصب حواجز ظرفية، وذلك في مناطق مختلفة من بيروت، في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 -9-2025، وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /12/ شخصًا في تواريخ وأوقات متفرّقة، بجرائم متنوعة شملت:

      • ترويج وتعاطي المخدّرات
      • سرقة ونشل وتأليف عصابات
      • حيازة أسلحة دون ترخيص
      • تبييض الأموال
      • قيادة مركبات دون أوراق قانونية أو لوحات

      وضُبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدّرة، وأسلحة حربية غير مرخّصة، ودراجات آلية من دون لوحات.

      تمّ إيداع الموقوفين مع المضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على اشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

