    لبنان

    مفرزة استقصاء بيروت توقف 15 شخصًا وتضبط 299 آلية مخالفة خلال أسبوع

      اعلنت المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحريات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها في خلال الفترة الممتدّة من 03-02-2026 ولغاية 10 منه، من توقيف 15 شخصًا في مناطق مختلفة من العاصمة، بجرائم قتل، سرقة، وحيازة مخدّرات، وحيازة مسدّس، وغيرها. كما تمكّنت دوريات المفرزة من ضبط آليّات مُخالفة: 293 درّاجة آليّة، و6 سيّارات. سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

