    دولي

    هجوم روسي واسع يستهدف العاصمة كييف

      أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن العاصمة كييف غرقت في ظلام دامس، فجر اليوم الجمعة، إثر هجوم روسي “واسع النطاق” بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

      وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن القصف أصاب “البنية التحتية الحيوية” وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بينما انقطعت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة من العاصمة .

      كما أفادت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك بأن الضربات “استهدفت الشبكة الوطنية للطاقة”، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على تقليل الأضرار واستعادة الخدمات فور تحسن الوضع الأمني.

      وتأتي الهجمات في وقت تصاعدت فيه وتيرة القصف الروسي على أوكرانيا، بالتوازي مع فشل الجهود الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد لقاء جمع الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في آب/أغسطس الماضي .

      المصدر: وكالة يونيوز

