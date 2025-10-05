القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف هدف حساس بالقدس المحتلة بصاروخ من نوع “فلسطين2”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عمق فلسطين المحتلة بعملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2” الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان له اليوم الأحد، أن “العملية حققت أهدافها بنجاح وأسفرت عن إحداث حالة من الهلع لدى قطعان المستوطنين الصهاينة ودفع الملايين إلى الملاجئ”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/NGy5zOZ9q7 — العميد يحيى سريع (@army21yemen) October 5, 2025

وأشار البيان إلى أن “العملية تُعدّ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردّاً على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة.”

كما شدد على أن هذه الخطوة “تأتي في إطار العمليات الإسنادية المتواصلة لدعم غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها”، مضيفاً أن “القوات المسلحة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، وفي تنسيق مع حركات المقاومة، وترصد المستجدات الميدانية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التطورات”.

ولفت البيان إلى أن “التعامل الميداني سيسير بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المظلوم”، مؤكداً “استمرار القوات المسلحة اليمنية بعملياتها الإسنادية حتى تحقيق وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وفي ما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ القدس المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

تتابعُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تطوُّراتِ الأوضاعِ في غزةَ على ضوءِ المستجداتِ الأخيرةِ، وتؤكِّدُ أنها — بعونِ اللهِ وبالتنسيقِ معَ المقاومةِ — تراقبُ تطوُّراتِ الموقفِ، لا سيما ما يتعلَّقُ بوقفِ العدوانِ الصهيونيِّ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ، وستتعامَلُ على ضوءِ نتائجِ تلكَ التطوُّراتِ على الصعيدِ الميدانيِّ بما يُفضي إلى تحقيقِ مطالبِ شعبِنا الفلسطينيِّ المظلُومِ.

مستمرُّونَ في عملياتِنا الإسناديَّةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها..

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 13 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة

الموافق للـ 5 من أكتوبر 2025م

المصدر: موقع المسيرة