بالفيديو | القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لاطلاق صواريخ على يافا المحتلة

عرض الاعلام الحربي اليمني مشاهد من تنفيذ القوات المسلحة اليوم الإثنين، عملية عسكرية استهدفت أهدافًا حساسة تابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، مؤكدة أن العملية نُفذت باستخدام دفعة صاروخية، وأنها حققت أهدافها “بدقة”.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان لها صباح اليوم، حظر الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، معتبرة أي تحركات صهيونية ضمن نطاق عملياتها العسكرية أهدافًا محتملة لقواتها.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل بوتيرة متصاعدة، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تصعيد بالتصعيد، وأن تحركاتها العسكرية ستواكب تطورات المواجهة الجارية.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تمسكها بموقفها الداعم لمواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني، مشددة على أنها لن تتوقف عن عملياتها في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري.

وأوضح البيان أن العمليات العسكرية ستستمر ما دام العدوان والحصار قائمين، معتبرًا أن محاولات الحد من هذه العمليات أو إيقافها لن تحقق أهدافها، وفق ما ورد في البيان.

ويأتي هذا الإعلان نتيجة تمادي العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، وتعمده الواضح لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

المصدر: موقع المنار