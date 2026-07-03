القوات المسلحة اليمنية: تشكيل من الطيران الحربي السعودي خرق أجواء المحافظات اليمنية عند الـ 5:20 صباح اليوم محاولا منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي