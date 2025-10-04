السبت   
    تقارير مصورة

    كتائب القسام تعرض مشاهد من “عصا موسى” وتعلن استهداف مروحيات ونقاط تمركز للعدو في غزة

    عرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”، التي شملت استهداف ودك القوات المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

    وفي بيان آخر اليوم، أعلنت القسام أن مجاهديها، بالتعاون مع مجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين، تمكنوا من استهداف مروحية صهيونية من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام7” شمال مدينة غزة.

    كما أكدت القسام أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، قام مجاهدوها باستهداف نقطة تمركز لجيش العدو داخل “استراحة مسك الجراح” شمال غرب مدينة غزة، بإطلاق دفعتين من قذائف الهاون قبل أيام.

    المصدر: الاعلام العسكري

    مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة لليوم الثالث دعماً لفلسطين ورفضاً للإبادة

    تهشم صورة الكيان الصهيوني حول العالم

    الاعلام العبري : حماس نجحت بالقاء الكرة في ملعب واشنطن وتل ابيب