حماس: سوف نعلن موقفنا من “خطة ترامب” قريباً

أعلن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الجمعة أنّ الحركة “تحتاج لبعض الوقت” لدرس ما يُسمى خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن حرب غزة.

وقال القيادي، في حديثٍ لوكالة “فرانس برس”، إنّ “حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وابلغت الوسطاء أنّ المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت”.

من جانبه، أعلن عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نزال، بدء مشاورات وأن الخطة عليها ملاحظات، مضيفاً “سوف نعلن موقفنا من الخطة قريباً”.

وأكد نزال، في تصريحٍ صحافي أمس، أنّ الحركة “تتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية”، مؤكداً “نحن جادون في الوصول إلى تفاهمات”.

وأشار إلى “أنّنا قررنا مناقشة الخطة الأميركية من منطلق الحرص على وقف حرب الإبادة ووقف المجازر الإسرائيلية المستمرة”.

وتنص الخطة التي كشفها ترامب، والتي وصفها كثيرون بأنها نسخة عن ما يُسمى “صفقة القرن”، على “وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي النزاع على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الأسرى وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى الكيان المحتل”.

وتتألف الخطة من عشرين بنداً منها بنود سبقت أن أكدت المقاومة على رفضها لأنها تعطي العدو مكاسب عجز عن تحقيقها في الميدان طوال عامين من الاقتتال والعدوان، “كنزع سلاح حركة «حماس» وخروج عناصرها من القطاع إلى دول أخرى”.

هذا ونصت الخطة على “إدارة غزة من لجنة فلسطينية من «التكنوقراط» والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير”.

المصدر: مواقع إخبارية