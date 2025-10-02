واشنطن تزود كييف بالمعلومات لضرب عمق روسيا.. وتحول في خطاب ترامب لصالح أوكرانيا

أفادت معلومات صحافية أنّ الإدارة الأمريكية بصدد تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة عن أهداف بعيدة المدى داخل العمق الروسي، تشمل منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية، في خطوة تعكس تبدّلًا في السياسة الأمريكية إزاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتشير المعطيات إلى أنّ واشنطن تبحث أيضًا في إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى تتيح استهداف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، بما يهدف إلى إضعاف قدرات موسكو وحرمانها من مواردها النفطية.

كما تضغط الإدارة الأمريكية على الدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي، مقابل المضي في فرض عقوبات أشد قسوة على موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر تمويلها.

ويأتي هذا التوجّه بعد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه روسيا في الأسابيع الأخيرة، حيث لمح إلى إمكانية استعادة أوكرانيا كامل أراضيها المحتلة، في ما بدا تحوّلًا مفاجئًا في خطابه لمصلحة كييف.

المصدر: وكالات