    دولي

    بريطانيا | اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى جراء هجوم إلكتروني على مزود خدمات

      شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، من بينها مطارات بروكسل، هيثرو في لندن وبرلين، اضطرابات السبت بعد تعرض أحد مزودي الخدمات الإلكترونية لمطارات المنطقة لهجوم إلكتروني، بحسب ما أفادت مصادر صحفية.

      وقالت شركة كولينز أيروسبايس، المزود للبرمجيات المستخدمة في هذه المطارات، إن العطل الإلكتروني أصاب نظامها MUSE، موضحة أن التأثير اقتصر على خدمات تسجيل المسافرين وتسليم الأمتعة، ما تسبب في تأخيرات وإرباك للركاب دون التأثير على سلامة الطيران.

      وأظهرت مشاهد من مطار هيثرو ازدحاماً عند مكاتب تسجيل الوصول، حيث واجه المسافرون تأخيرات في تسليم أمتعتهم، فيما تعمل الفرق التقنية التابعة للشركة على استعادة النظام واستئناف العمليات بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

      وأكدت الشركة أنها تحقق في سبب الحادث، مع التأكيد على أن بيانات المسافرين لم تتعرض لأي اختراق، وأن الإجراءات الأمنية للطيران لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني.

      المصدر: وكالات

