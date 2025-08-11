دولي

الصين: ندين استهداف المراسلين ويجب وقف الحرب على غزة فورًا

دانت وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين، استهداف العدو الإسرائيلي للمراسلين والإعلاميين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الصينية “نعارض الإجراءات التي تضر بالمدنيين، وندين الأعمال العنيفة التي تستهدف المراسلين”، وطالبت “إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة فورًا، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل”.

ومساء الأحد، استُشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة في غزة، إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، في قصف إسرائيلي غربي المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء، غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طاقم قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بالإضافة إلى إبراهيم ظاهر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام