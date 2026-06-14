العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ السبت 13-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 13/06/2026، 22 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 11:00 أمس الجمعة 12-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ غرب موقع بلاط المستحدث بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

2- بعد رصد قوّة مُشاة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي حاولت التّسلّل بعد منتصف ليل أمس، تحت غطاء ناريّ ودخانيّ استمرَّ لساعات، عبر طريق أرنون الزّفّاتة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة إلى منطقة مقتل مُعدّة مُسبقاً حيث تمّ تفجير عبوات ناسفة والإشتباك معها بالأسلحة المتوّسطة؛ ثم نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مُركّزة على منطقة الكمين مما أجبر العدوّ على الإنكفاء.

3- السّاعة 02:15‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

4- السّاعة 05:00‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة كفرتبنيت بصلية صاروخيّة.

5- السّاعة 07:00‏ استهداف آليّة عسكريّة من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

6- السّاعة 07:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة كفرتبنيت بمسيّرتين اقضاضيّتين.

7- السّاعة 07:30‏ استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

8- السّاعة 8:00‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة.

9- السّاعة 12:20 استهداف موقع مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 12:50‏ استهداف جرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 14:30‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

12- السّاعة 14:30‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

13- السّاعة 17:00‏ استهداف آلية هامفي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 17:50‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون، للمرّة الثّانية، بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 18:00 بعد رصد قوة إسرائيليّة تتوغّل داخل بلدة مجدل زون، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية حتى الساعة 20:00 مساءً، حيث تم تدمير عدد من الآليات المرافقة للقوّة ولا زالت النيران مشتعلة فيها حتى لحظة صدور هذا البيان.

16- السّاعة 18:00‏ استهداف مركز قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- السّاعة 18:30‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

18- السّاعة 18:35‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

19- السّاعة 18:45‏ استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- السّاعة 19:10‏ استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

21- السّاعة 19:50‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون، للمرّة الثّالثة، بصلية صاروخيّة.

22- السّاعة 23:40‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي