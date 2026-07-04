السبت   
   04 07 2026   
   19 محرم 1448   
   بيروت 12:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران تُحذر فرنسا وبريطانيا من التحرك العسكري في مضيق هرمز

      أعلن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في إيران، كاظم غريب آبادي، أنّ «إيران، بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق، تُحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس».

      وقال آبادي، في منشورٍ على منصة «أكس»، تعقيباً على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز، إنّ «مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة».

      وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ أمن مضيق هرمز «مسؤولية الدول الساحلية»، مشيراً إلى أنّ «صنّاع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد».

      وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، ستيفن ستارمر، قد أعلنا في بيانٍ مشترك، أمس، أنّ فرنسا والمملكة المتحدة «على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز».

      وجاء في البيان: «يُعدّ مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، واستعادة سلامة الملاحة لسفن جميع الدول عبره مسألة ذات أهمية عالمية».

      وأشار البيان إلى أنّ سلطنة عُمان وافقت على «التعاون مع البلدين لضمان سلامة الملاحة في المضيق».

      المصدر: فارس

      مواضيع ذات صلة

      ايران: نحن والكيان الصهيوني منخرطان في حرب وجود

      ايران: نحن والكيان الصهيوني منخرطان في حرب وجود

      المشاركون في مراسم وداع الامام الشهيد.. تعبير عن الوفاء وتجديد العهد ومواصلة النهج

      المشاركون في مراسم وداع الامام الشهيد.. تعبير عن الوفاء وتجديد العهد ومواصلة النهج

      حشود غفيرة تواصل التوافد إلى مصلّى الإمام الخميني للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد

      حشود غفيرة تواصل التوافد إلى مصلّى الإمام الخميني للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد