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   19 محرم 1448   
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    فلسطين المحتلة: مليشيات المستوطنين تهاجم المزارعين في منطقة الظهر بقرية جالود جنوب نابلس

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