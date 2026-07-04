الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات ووفيات «إيبولا»

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاعاً جديداً في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «إيبولا»، فيما تواصل السلطات الصحية تنفيذ إجراءات العزل والفحص والعلاج، بالتزامن مع تحركات دولية لتعزيز جهود احتواء المرض.

وأظهرت بيانات حكومية، أمس، أنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 1502 حالة، منها 473 وفاة. وسُجّلت هذه الحالات في الأقاليم الشرقية، وهي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو.

وحظرت حكومة الكونغو الديمقراطية التجمعات الجماهيرية في العاصمة كينشاسا، وكذلك في مقاطعات تشوبو، وأويلي العليا، وباس أويلي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس «إيبولا».

وأبلغ وزير الداخلية، جاكمان شاباني، حكامَ المقاطعات المعنية بالقرار، موضحاً أنّ هذا القيد فُرض بسبب المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة بانتشار الفيروس في بعض مناطق البلاد.

ويواجه القطاع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات متزايدة نتيجة انتشار الفيروس، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إلى جانب الحاجة إلى توسيع عمليات مراقبة المخالطين وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

وتواصل الفرق الطبية تنفيذ إجراءات العزل الصحي وتعزيز عمليات الكشف المبكر، إلى جانب إطلاق حملات توعية للسكان بشأن طرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية منها.

تمويل أميركي لدعم مواجهة إيبولا

وفي السياق ذاته، طلبت الإدارة الأميركية من الكونغرس توفير تمويل إضافي يتجاوز 1.4 مليار دولار لدعم جهود مواجهة تفشي الفيروس، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستجابة الصحية والحد من انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة.

ويتضمن التمويل المقترح تخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، تشمل تجهيز مركز للحجر الصحي في كينيا لاستقبال الأميركيين المحتمل تعرّضهم للإصابة، إضافة إلى دعم توفير المستلزمات الطبية والعلاجات، وبرامج تتبع المخالطين، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

المصدر: وكالات