مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى تعزيز الاستجابة لإيبولا

حضّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السلطات الأربعاء، على تعزيز الاستجابة لإيبولا وحماية العمّال الصحيين في الخطوط الأمامية، خلال زيارة لجمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يتفاقم تفشي المرض.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة في 15 أيار الماضي، وحذرت منظمة الصحة العالمية خلال نهاية الأسبوع، من أن المرض ينتشر بوتيرة “استثنائية”، داعية إلى تكثيف الاستجابة الصحية.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 3874 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1751 منذ بدء التفشي.

وكان التفشي الأكثر فتكا وقع بين عامَي 2018 و2020، إذ أودى بحياة حوالى 2300 شخص من أصل نحو 3500 إصابة مسجلة.

ووصل غيبرييسوس إلى العاصمة كينشاسا الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الأربعاء، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة “وكالة فرانس برس”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: فرانس برس