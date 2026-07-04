حشود غفيرة تواصل التوافد إلى مصلّى الإمام الخميني للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد

يشهد مصلّى الإمام الخميني في العاصمة طهران مشهدًا جماهيريًا مهيبًا، مع استمرار توافد الحشود الغفيرة من مختلف المحافظات الإيرانية للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.

وتتواصل الحركة الكثيفة عند أحد المداخل الرئيسية للمصلّى، في ظل ازدحام شديد حال دون قدرة فرق التغطية الإعلامية على الوصول المباشر إلى الداخل، ما دفعها إلى التمركز في المحيط الخارجي للموقع، حيث يستمر تدفق المشاركين منذ ساعات الفجر الأولى، بل ومنذ ليلة أمس، من مختلف المدن والمحافظات.

المزيد من التفاصيل مع موفدنا إلى طهران حسن خليفة.

وتضم الحشود فئات واسعة من مختلف مكونات الشعب الإيراني، في مشهد يعكس تعدد التنوع الاجتماعي والثقافي، مقابل وحدة الهدف والموقف، وتأكيد الاصطفاف خلف القيادة في مواجهة مختلف التحديات.

ويؤكد المشاركون، بحسب المشهد الميداني، تمسكهم بوحدة إيران وبالولاء للقيادة الجديدة، مجددين العهد والوفاء في سياق المرحلة المقبلة، رغم ارتفاع درجات الحرارة وشدة الازدحام، فيما تستمر موجات التوافد دون توقف.

ويظهر المشهد العام امتلاء مصلّى الإمام الخميني الذي تبلغ مساحته أكثر من 600 ألف متر مربع، ويتسع لما يقارب 480 ألف شخص، حيث فُقدت الطاقة الاستيعابية في ظل الحضور الجماهيري الذي يقدّر بعشرات الآلاف وصولًا إلى مئات الآلاف، وسط انتشار واسع للقوى الأمنية لتنظيم حركة الدخول وتأمين مجريات المراسم.

وفي موازاة ذلك، تنتشر على أطراف المصلّى مواكب خدمية تقدّم مختلف أشكال الدعم للمشاركين، من الغذاء والمياه إلى الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، في إطار تنظيم ميداني يواكب حجم الحشود.

وتستمر الفعاليات داخل المصلّى منذ الساعة السادسة صباحًا، مع دخول الجثمان الطاهر، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتتخللها تلاوات قرآنية ومجالس رثائية ومدائح دينية، يشارك فيها قرّاء من داخل إيران وخارجها، من بينهم أكثر من 14 قارئًا دوليًا من دول إسلامية مختلفة، إضافة إلى فرق إنشادية تقدم مراثي في الإمام الشهيد.

ومن المقرر أن تُستكمل المراسم يوم غدٍ بصلاة الجنازة على الجثمان الطاهر، على أن تتواصل الفعاليات حتى يوم الاثنين، حيث تبدأ مراسم التشييع والوداع في شوارع طهران، ثم يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم المقدسة، ويُستكمل التشييع يوم الأربعاء في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء، على أن تُختتم المراسم في مدينة مشهد المقدسة بجوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع).

المصدر: موقع المنار