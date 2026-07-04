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    لبنان

    الطقس غداً غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة

      توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا، يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

      وجاء في النشرة الآتي:

      – الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

      – الطقس المتوقع في لبنان:

      السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية.

      الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم  دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

      الإثنين: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

      الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل و دون تعديل على الجبال وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة.

      – الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.

      – الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كم/س.

      – الانقشاع: متوسطة يسوء على المرتفاعات بسبب الضباب الكثيف.

      – الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

      – حال البحر: مائج.                     حرارة سطح الماء: 27°م.

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