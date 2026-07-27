الرئيس سلام: متأهبون للاستفادة من جميع الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الكبير صباح اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري الدوري.

وبعد الاجتماع صرّح وزير الاعلام بول مرقص حول خلاصات اللقاء ما يلي:

في بداية الاجتماع، وبخصوص زيارته إلى العراق، استهل دولة الرئيس كلامه بالإشارة إلى أن “الحكومة متأهّبة دائماً للاستفادة من جميع الخيارات التي تُتاح في أي لحظة، لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، لا سيما في مجالي الربط والتكامل الاستراتيجي”.

وفي هذا السياق، “اتصل دولة الرئيس سلام أثر عودته من العراق بمعالي وزير الخارجية السوري الاستاذ أسعد الشيباني، مشددًا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع”.

وأضاف “حصل نقاش في اللقاء حول ربط لبنان نتيجة هذه الزيارة بخط البصرة-طرابلس نظرًا للفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، كل ذلك في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط. وأيضًا جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية-عراقية لبحث هذه الموضوعات والمضي قدمًا فيها، لا سيما في موضوع التعاون بين البلدين في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة. وهنالك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بانياس”.

كما تابع “هناك موضوع ثان تم التطرق له وهو تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركيّة”. أمّا الموضوع الثالث “فهو تفعيل خدمات الإنترنت، أما الموضوع الأخير فهو حماية المستهلك، إضافة إلى موضوعات أخرى متفرقة”.

المصدر: موقع المنار