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   5 صفر 1448   
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    وزارة الصحة اللبنانية: 4328 شهيدا و12230 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من آذار

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