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   6 صفر 1448   
   بيروت 07:28
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    الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت

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