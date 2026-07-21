ايران | الحرس الثوري: ليلة سوداء قاتمة لرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة

أعلن الحرس الثوري في بيان له أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري سجلت قبل ساعات ليلة سوداء قاتمة لرادات ومنظومات الدفاع الجوي الاميركية في المنطقة، اذ تم في اطار عمليات “نصر 2″، تدمير رادار أمريكي في المحرق بالبحرين تدميراً كاملاً وإخراجه من الخدمة، كما تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي الأمريكية في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة بالتزامن معا.

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري انه جاء في البيان “أيها الشعب الإيراني العظيم والمجاهد، إن ملحمة حضوركم في الساحة وصمودكم الاستثنائي والمفعم بالحيوية على مدى 140 يوماً وليلة، قد منح مجاهدي الإسلام والمدافعين المضحين عن الوطن معنويات عالية، جعلتهم، بعون الله وتوفيقه، يواصلون صناعة الملاحم يوماً بعد يوم.”

وأضاف البيان: “قبل ساعات، انطلقت عملية واسعة نفذها مجاهدو الإسلام لمعاقبة الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، على خلفية زعزعة أمن مضيق هرمز والاعتداء على مناطق من الوطن”.

وتابع: “لقد جعل أبناء الشعب في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الليلة سوداء قاتمة على رادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة. ففي الموجة الرابعة والعشرين من عمليات «نصر 2» ، وبهدف تمهيد الطريق لعمليات أوسع لاحقة وإزالة العوائق أمام إصابة الأهداف بدقة، جرى تدمير منظومة دفاع جوي أمريكية ورادار أمريكي بشكل كامل في منطقة المحرق بالبحرين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في منطقة الرفاع بالبحرين تعرضت لهجوم متزامن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدميرها.

وختم البيان بالقول: إن عملية معاقبة المعتدين مستمرة، وسيتم إطلاع شعبنا العزيز والبطل على تفاصيلها ونتائجها تباعاً.

المصدر: وكالة ارنا