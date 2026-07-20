الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 17:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وكالة بلومبرغ الأمريكية: إعلان اليمن فرض حصار بحري على السعودية يعرّض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر

      مواضيع ذات صلة

      مشاهد لسفن حاولت عبور ممر بحري غير آمن جنوب مضيق هرمز

      مشاهد لسفن حاولت عبور ممر بحري غير آمن جنوب مضيق هرمز

      تقرير مصور | وزير التنمية الإدارية فادي مكي والنائب حليمة قعقور في جولة جنوبية

      تقرير مصور | وزير التنمية الإدارية فادي مكي والنائب حليمة قعقور في جولة جنوبية

      تقرير مصور | وزيرة الشؤون الاجتماعية تطلق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي

      تقرير مصور | وزيرة الشؤون الاجتماعية تطلق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي