الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 17:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني توجه إلى إسلام آباد على رأس وفد يضم ممثلين عن الأجهزة التنفيذية تلبية لدعوة نظيره الباكستاني

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الإيراني يستعرض مشاهد ضربات بحرية على مواقع أميركية

      الحرس الثوري الإيراني يستعرض مشاهد ضربات بحرية على مواقع أميركية

      مشاهد لسفن حاولت عبور ممر بحري غير آمن جنوب مضيق هرمز

      مشاهد لسفن حاولت عبور ممر بحري غير آمن جنوب مضيق هرمز

      وكالة بلومبرغ الأمريكية: إعلان اليمن فرض حصار بحري على السعودية يعرّض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر

      وكالة بلومبرغ الأمريكية: إعلان اليمن فرض حصار بحري على السعودية يعرّض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر