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    فلسطين المحتلة

    من غزة..مدير مكتبنا عماد عيد ينقل أجواء انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس

      المصدر: موقع المنار

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