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   4 صفر 1448   
   بيروت 16:47
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    سقوط شظايا صاروخية في “إيلات” جنوبي #فلسطين المحتلة، بعد استهداف العقبة بصواريخ إيرانية

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