دولي

الشيباني: دمشق ترغب في طي صفحة الماضي مع موسكو

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق “لن تسمح بأن تكون سوريا مكاناً لتصفية النزاعات”، مشيراً إلى أن “لدى سوريا وروسيا رغبة في طي صفحة الماضي”.

وقال الشيباني، خلال لقائه السفراء العرب في العاصمة الروسية موسكو، “لن نسمح بأن تكون سوريا مكاناً لتصفية نزاعات دولية أو أن تكون مصدراً لأزمات للمنطقة”.

وأضاف “نريد بناء علاقات مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين والإقليميين”، مؤكداً أنّ “لدى سوريا وروسيا رغبة في طي صفحة الماضي وبناء علاقات جديدة”.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو. كما أجرى الوزير الشيباني والوفد المرافق له، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، أندريه بيلاوسوف، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، عقدا اجتماعاً في موسكو أمس ناقشا خلاله تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

من جهتها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء الذي وصفته بالـ”تاريخي” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الوزير أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين موسكو ودمشق.

المصدر: مواقع إخبارية