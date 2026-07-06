فنزويلا | رودريغز تشدّد على أن البلاد لن تشهد “اضطرابات اجتماعية” بعد الزلزالين

شدّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، على أن البلاد لن تنزلق إلى اضطرابات اجتماعية في أعقاب الزلزالين اللذين أسفرا عن نحو ثلاثة آلاف قتيل وآلاف المفقودين.

وقالت رودريغيز خلال مراسم عسكرية بمناسبة عيد الاستقلال “لن تحدث اضطرابات اجتماعية، فما نشهده هو تضامن اجتماعي عميق”.

وكان كثر من الفنزويليين قد أعربوا عن غضبهم إزاء ما اعتبروه تقصيرا في استجابة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة لكارثة 24 حزيران/يونيو، قبل وصول فرق الإغاثة الدولية.

ودافعت رودريغيز عن أداء السلطات، مؤكدة نشر آلاف المسؤولين للمساعدة.

المصدر: وكالة يونيوز