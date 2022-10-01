فرار 3 موقوفين من سجن مخفر درك الدوير وتوقيف 2 منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 20:04

فرار 3 موقوفين من سجن مخفر درك الدوير وتوقيف 2 منهم

منذ 1 ساعة 1 October، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

تم توقيف اثنين من ثلاثة موقوفين فروا من سجن مخفر درك الدوير جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “3 موقوفين فروا من سجن مخفر درك الدوير ، وتمكن عناصر المخفر من توقيف اثنين منهم”، وتابعت ان “3 من الموقوفين في سجن مخفر درك الدوير استغلوا قيام أحد العناصر بفتح باب السجن لتسليمهم بعض الاغراض، فدفعوا الباب بقوة باتجاهه وفروا خارج السجن مستغلين عدم وجود عناصر كافية في المخفر”، واضافت “على الفور، تمت مطاردة الفارين وأوقف اثنان منهم، فيما توارى الثالث”ز

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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