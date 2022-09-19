الخارجية الايرانية: لن يحصل أي لقاء ثنائي مع المسؤولين الاميركيين في نيويورك

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أنه “سوف لن يكون هنالك أي لقاء ثنائي بين المسؤولين الايرانيين والأميركيين في نيويورك”.

وقال كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين، رداً على سؤال فيما اذا كان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومساعد الخارجية علي باقري سيجتمعان مع مسؤولين أميركيين في نيويورك، “رئيس الجمهورية أعرب بوضوح وشفافية عن وجهة نظر إيران”.

وأوضح كنعاني أنه “في مجال مفاوضات رفع الحظر، تستمر الاتصالات من خلال منسق الاتحاد الأوروبي، زيارة باقري لا علاقة لها بالحوار الثنائي مع المسؤولين الأميركيين حول الملف النووي أو أي موضوع آخر”.

وقال بشأن زيارة السيد رئيسي لنيويورك “سيعبر رئيس الجمهورية عن وجهات نظر إيران وآرائها فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية. وسيجري محادثات ثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة ويشارك في المؤتمرات الصحفية المقررة. كما سيلتقي حشداً من أبناء الجالية الايرانية في أميركا”، لافتاً إلى أنه “لم نترك أبداً المنابر العامة للمحافل الدولية وقد أكد رئيس الجمهورية حضور هذه القمة لإطلاع العالم على مواقف إيران الرسمية بصراحة وشفافية من منبر الجمعية العامة”.

المصدر: فارس