صحيفة “البناء” دعت إلى المشاركة في لقاء تضامني ظهر غد الاثنين

دعت إدارة صحيفة “البناء” الى المشاركة في لقائها التضامني غدا الاثنين “حرصا على حرية الصحافة”.

وقالت في بيان “بعد مرور خمسة أيام على احتلال مكاتب صحيفة “البناء” اليومية من قبل عصابة مسلحة وقيام هذه العصابة بأعمال التخريب وسرقة الملفات والأرشيف والكتب وأجهزة الكومبيوتر والخزنات التي تحوي مستندات وأموالاً. ورغم إصدار القضاء إشارة بإخراج العصابة المسلحة من هذه المكاتب الكائنة في بناية استرال ـ بيروت، فإنّ أيّ إجراء لتنفيذ الإشارة القضائية لم يحصل حتى اللحظة”.

وجددت مطالبتها الأجهزة المعنية بـ “تطبيق القانون وحماية الوسائل الإعلامية”، محذرة من أنّ “المماطلة والتأخير بتنفيذ الإشارة القضائية، قد يشجع على تنفيذ اعتداءات مماثلة تستهدف الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير”.

ودعت المسؤولين الرسميّين ووزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام وكافة النقابات والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الى “المشاركة في اللقاء التضامني دفاعاً عن حرية الصحافة وحصانة المؤسسات الإعلامية، ظهر غد الاثنين في مقر نقابة الصحافة اللبنانية ـ الروشة ـ عين التينة”، آملة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة “نقل وقائع اللقاء التضامني من خلال البث المباشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام