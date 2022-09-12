التحكم المروري : قطع السير على طريق بشارة الخوري باتجاه تقاطع عمر بيهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2022 - 15:48

التحكم المروري : قطع السير على طريق بشارة الخوري باتجاه تقاطع عمر بيهم

منذ 32 mins 12 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة