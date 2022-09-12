أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 12-09-2022
الأخبار
ـ جبل الريحان غادر موقعه!
ـ العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟
ـ العدو يلوّح باجتياح الضفة لتعطيل صواعق الانتفاضة
ـ العام الدراسي أقساط… فوق الأقساط
النهار
ـ قوى المعارضة تقترب من تحديد مرشحيها للرئاسة؟
ـ تكتل النواب التغييريين يبدأ اليوم لقاءاته مع جميع الكتل النيابية في شأن الاستحقاق الرئاسي
ـ الراعي في الموقف الأكثر وضوحاً: ننتظر انتخاب رئيس يكون من البيئة الوطنية الاستقلالية
اللواء
ـ تسليم لبناني بالانسداد.. ورهان على حراك دولي – عربي في ت2
ـ الراعي مع مغادرة عون وتعويم الحكومة.. والبنزين بالدولار خلال أيام
ـ القوات الأوكرانية تتقدّم في الشرق وتوقف آخر مفاعل في زابوريجيا
الجمهورية
ـ الترسيم على وقع التهديدات
ـ «صيرفة» باقية… وتقييم المصارف أُنجز نظريًا
ـ الشغور الرئاسي الطويل يؤدي الى مجلس نيابي جديد
الديار
ـ أسبوع حاسم مالياً… فهل يُقرّ أهمّ قانون في الدولة اللبنانيّة؟
ـ ثلاثة أسعار صرف أقلّه في مشروع الموازنة… فهل يرضى الصندوق؟
ـ 30 تريليون ليرة قيمة العجز الفعليّة… والتمويل من مصرف لبنان
البناء
ـ مكاسب جغرافيّة أوكرانيّة في خاركيف… وموسكو: مناطق خالية استدرجوا إليها لتدميرهم
ـ مجلس النواب يبدأ الأربعاء بالموازنة… وحزب الله: الحكومة ضرورة حتى آخر يوم ممكن
ـ الراعي يساند تعيين قاضٍ رديف للبيطار… ووزير المال: التشكيلات عالقة عند مجلس القضاء
المصدر: صحف