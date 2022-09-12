أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 12-09-2022

الأخبار

ـ جبل الريحان غادر موقعه!

ـ العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟

ـ العدو يلوّح باجتياح الضفة لتعطيل صواعق الانتفاضة

ـ العام الدراسي أقساط… فوق الأقساط

النهار

ـ قوى المعارضة تقترب من تحديد مرشحيها للرئاسة؟

ـ تكتل النواب التغييريين يبدأ اليوم لقاءاته مع جميع الكتل النيابية في شأن الاستحقاق الرئاسي

ـ الراعي في الموقف الأكثر وضوحاً: ننتظر انتخاب رئيس يكون من البيئة الوطنية الاستقلالية

اللواء

ـ تسليم لبناني بالانسداد.. ورهان على حراك دولي – عربي في ت2

ـ الراعي مع مغادرة عون وتعويم الحكومة.. والبنزين بالدولار خلال أيام

ـ القوات الأوكرانية تتقدّم في الشرق وتوقف آخر مفاعل في زابوريجيا

الجمهورية

ـ الترسيم على وقع التهديدات

ـ «صيرفة» باقية… وتقييم المصارف أُنجز نظريًا

ـ الشغور الرئاسي الطويل يؤدي الى مجلس نيابي جديد

الديار

ـ أسبوع حاسم مالياً… فهل يُقرّ أهمّ قانون في الدولة اللبنانيّة؟

ـ ثلاثة أسعار صرف أقلّه في مشروع الموازنة… فهل يرضى الصندوق؟

ـ 30 تريليون ليرة قيمة العجز الفعليّة… والتمويل من مصرف لبنان

البناء

ـ مكاسب جغرافيّة أوكرانيّة في خاركيف… وموسكو: مناطق خالية استدرجوا إليها لتدميرهم

ـ مجلس النواب يبدأ الأربعاء بالموازنة… وحزب الله: الحكومة ضرورة حتى آخر يوم ممكن

ـ الراعي يساند تعيين قاضٍ رديف للبيطار… ووزير المال: التشكيلات عالقة عند مجلس القضاء

المصدر: صحف