الطيران السوري الروسي المشترك شن غارات استهدفت منشآت لجبهة النصرة في حفسرجة ومحيط إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 00:40

الطيران السوري الروسي المشترك شن غارات استهدفت منشآت لجبهة النصرة في حفسرجة ومحيط إدلب

منذ 29 mins 9 September، 2022
أخبار موقع المنار

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