مراسل الموقع: جرح 6 عناصر من الجيش اللبناني بإنقلاب آلية عسكرية في جرد النجاص بجرود الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 00:00
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إعلام العدو يعلن إصابة جنديين صهيونيين بعد إلقاء عبوة ناسفة على آلية عسكرية قرب قرية النبي صالح شمالي غرب رام الله
المتحدث باسم جيش العدو يعلن إصابة 7 جنود بينهم حالة خطرة ومستوطن بإطلاق النار على الحافلة في منطقة الأغوار
إعلام العدو: عملية غور الاردن كمين محكم والمنفذون قاموا بإطلاق النار من أكثر من جهة
كتائب شهداء الأقصى تتبنى كمين غور الأردن وتعلن عن بدء عمليات "أمطار الصيف" ردا على جرائم الاحتلال
الجهاد الاسلامي: عملية الاغوار جاءت لتؤكد فشل المنظومة الامنية الصهيونية وكل محاولات اخماد جذوة الانتفاضة لن تؤتي أكلها
مقتل أحد عناصر شرطة العدو بعدما أطلق النار على نفسه في مستوطنة "بسغات زئيف" شمالي شرق القدس المحتلة
رئاسة الجمهورية: نائب رئيس مجلس النواب أعلم رئيس الجمهورية بمجيء الوسيط الأميركي إلى بيروت أواخر الأسبوع المقبل
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كل التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا عن مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة
رئيس الجمهورية: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته
إصابة 6 عناصر من الجيش اللبناني بجروح جراء انقلاب آلية عسكرية كانت تقلهم في جرد الضنية شمالي لبنان
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نطلب من الكتل النيابية الضغط على مجلس النواب لتعديل القوانين التي تتضمن إسقلالية القضاء
وزير الخارجية السوري يؤكد لنظيره الجزائري عدم رغبة سوريا في طرح موضوع استئناف عضويتها في الجامعة العربية
وزير الخارجية الإيراني: إيران تريد السلام للشعب اليمني وهذا سيترك تأثيرا مباشرا على الاستقرار في المنطقة والخليج
الدفاع الروسية: مقتل 380 قوميا أوكرانيا وإحباط هجوم جديد على محطة زابوروجيا النووية
نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك: نشهد انهيارا في أسواق الطاقة في أوروبا والأسوأ لم يأت بعد
الحكومة الألمانية توافق على خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر بعد ارتفاع فواتير الطاقة
السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 112 قتيلا و115 مصابا
مراسل الموقع: جرح 6 عناصر من الجيش اللبناني بإنقلاب آلية عسكرية في جرد النجاص بجرود الضنية
منذ 2 ساعة
4 September، 2022
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