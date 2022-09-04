بوصعب للرئيس عون: التقارير الاعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة وان الجانب الاميركي يعمل للتوصل الى “اتفاق عادل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 21:04

بوصعب للرئيس عون: التقارير الاعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة وان الجانب الاميركي يعمل للتوصل الى “اتفاق عادل”

منذ 3 ساعة 4 September، 2022
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