الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اعلمه فيه بمجيء الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين اواخر الاسبوع المقبل الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 21:04

الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اعلمه فيه بمجيء الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين اواخر الاسبوع المقبل الى بيروت

منذ 3 ساعة 4 September، 2022
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