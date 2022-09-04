الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 17:52

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف

منذ 3 ساعة 4 September، 2022
أخبار موقع المنار

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