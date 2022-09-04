الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 17:52
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المتحدث باسم جيش العدو يعلن إصابة 7 جنود بينهم حالة خطرة ومستوطن بإطلاق النار على الحافلة في منطقة الأغوار
إعلام العدو: عملية غور الاردن كمين محكم والمنفذون قاموا بإطلاق النار من أكثر من جهة
الجهاد الاسلامي: عملية الاغوار جاءت لتؤكد فشل المنظومة الامنية الصهيونية وكل محاولات اخماد جذوة الانتفاضة لن تؤتي أكلها
حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت حافلة للمغتصبين الصهاينة في غور الاردن
إعلام العدو: قاذفات أميركية من طراز بي52 دخلت الأجواء الاسرائيلية في طريقها إلى الخليج
سلطات الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بذريعة البناء دون ترخيص
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يسعى للمصادقة على مخططات استيطانية خطيرة في القدس خلال الاسبوع المقبل
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض عزل مضاعف على أكثر من 400 أسير من الجهاد الإسلامي منذ 11 يوماً
اعلاميون ونشطاء لبنانيون ينظمون جولة بحرية من طرابلس باتجاه الناقورة تأكيداً على حقوق لبنان في مياهه بوجه العدو الصهيوني
الجولة تشمل وقفات على امتداد الساحل اللبناني قبل الوصول الى صيدا حيث تنضم اليها مجموعات أخرى لتنطلق بعدها الى الناقورة
رئيس الجمهورية: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته
العماد ميشال عون: وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها
جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية مفاجئة عند الحدود مع لبنان تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل
رئيس الوزراء العراقي يدعو رؤساء الكتل السياسية العراقية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" يوم الإثنين المقبل
رئيس مجلس النواب العراقي: جلسة الحوار المقبلة يجب ان تتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة بموعد أقصاه نهاية 2023
جهاز الأمن الإيراني: تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران مرتبطة بجهاز الموساد الصهيوني
الدفاع الروسية: مقتل 380 قوميا أوكرانيا وإحباط هجوم جديد على محطة زابوروجيا النووية
نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك: نشهد انهيارا في أسواق الطاقة في أوروبا والأسوأ لم يأت بعد
وزير الاقتصاد الايطالي: وارداتنا من الطاقة هذا العام اقتربت من 100 مليار يورو مقابل 43 ملياراً في 2021
الحكومة الألمانية توافق على خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر بعد ارتفاع فواتير الطاقة
السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 112 قتيلا و115 مصابا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف
منذ 3 ساعة
4 September، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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