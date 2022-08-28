“فاينانشيال تايمز”: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعلقون اتفاقية التأشيرات مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2022 - 19:16

“فاينانشيال تايمز”: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعلقون اتفاقية التأشيرات مع روسيا

منذ 3 ساعة 28 August، 2022
630b61054c59b70ead0b08e6
الاتحاد الاوروبي

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الأحد، إن  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون تعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أن الوزراء الأوروبيين يعتزمون اتخاذ هذا القرار في 30 آب/أغسطس خلال اللقاء في براغ الذي سيستمر يومين.

وأضافت الصحيفة: “يخطط وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي لتعليق عمل اتفاقية تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.

وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول جميع الروس إلى أوروبا.

وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا، سانا مارين، وكاجا كالاس.

كذلك أعلنت لاتفيا وإستونيا إنهاء إصدار التأشيرات للروس.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بأنها شوفينية.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة