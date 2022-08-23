السيد نصر الله: مؤخرا -عندما نتحدث عن الانجازات- دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه في النفط والغاز في البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 00:48
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حزب الله ينظّم احتفالية "أبجدية النصر" ضمن فعاليات "الأربعون ربيعاً" في الذكرى الأربعين لانطلاقة الحزب
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: إنتصار عام 2000 أنهى مشروع "اسرائيل الكبرى" وأسقط الجيش الذي لا يقهر
السيد نصرالله: من نتائج الصمود في حرب 2006 هو اسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد
السيد نصرالله: آخر إنجازات الصمود في حرب تموز دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النفط والغاز
السيد نصرالله: لا يتصورنّ أحد أن الحملات الدعائية والضوضاء والتهوين والأكاذيب يمكن أن تفتّ من عزيمة هذه المقاومة
السيد نصرالله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة أثبتت جدواها سواء أدرجت في البيان الوزاري أم لا فهي باتت معادلة ثابتة
السيد نصرالله: العمل على تحرير بقية الأرض اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر مسؤولية وطنية
السيد نصرالله: من مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تثبيت معادلات الردع مع العدو لحماية لبنان أرضاً وشعباً وثروات
السيد نصرالله: بالنسبة للتهديدات الصهيونية في ملف الترسيم فخطابنا واضح وننتظر الأيام المقبلة ونبني على الشيء مقتضاه
السيد نصرالله: في القضية الفلسطينية لا مكان للتخلي أو التراجع وسنواصل دعم كل فصائل المقاومة على كل المستويات
السيد نصرالله: واجهنا ورفضنا كل أشكال التطبيع ودعونا كل الشعوب والأنظمة العربية الى عدم التطبيع مع هذا العدو المتوحش
السيد نصرالله: يراهنون على جيل الشباب ولكن اليوم فتاة لبنانية هي ناديا فواز التحقت بالشاب شربل ابو ضاهر ورفضت التطبيع
السيد نصرالله: سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض شروط الإستسلام الاسرائيلية
السيد نصرالله: يوما بعد يوم نزداد قناعة بخيار الذهاب الى سوريا وإذا تعرضت لموجة جديدة لن نتردد في المشاركة بالمواجهة
السيد نصرالله: نُصر على عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان والتي يستفيد منها لبنان أكثر وبينها ملف النازحين
السيد نصرالله: ساهمنا بتشكيل محور المقاومة في المنطقة ونحن جزء من هذا المحور ونراهن عليه في مواجهة الاحتلال
السيد نصرالله: لا مشكلة مع تطوير علاقات لبنان مع دول الخليج لكن بعض هذه الدول تريد أن يكون لبنان تابعا وهذا ما نرفضه
السيد نصرالله: على المستوى اللبناني تجنبنا الإنزلاق الى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية وهذا ما كان يحضر للبنان منذ 2005
السيد نصرالله: هناك من يعمل على جر المقاومة نحو صدام مع الجيش اللبناني والقوى الامنية وهذا مشروع أمريكي دائم ومعلن
السيد نصرالله: لن نغادر أي تحالف ومصلحة المقاومة ولبنان أن تكون العلاقة بين حزب الله وحركة أمل علاقة تكامل وتوحد
السيد نصرالله: في الفترة المقبلة سنبقى حريصين على التفاهم مع التيار الوطني الحر وتعزيزه وتطويره
السيد نصرالله: برنامجنا الاساسي في المرحلة المقبلة هو بناء دولة عادلة وقادرة بالتعاون مع الشركاء ولا تكون خاضعة للسفارات
اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة ناقش قضايا مركزية ووطنية
بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد: المقاومة خيارنا الاستراتيجي وهي مستمرة وبتنسيق عال ومتقدم بين الحركتين والفصائل كافة
حركتا حماس والجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما وحاسما وموحدا
جرافات الاحتلال تهدم 8 منازل فلسطينية قيد الإنشاء في قرية الديوك غرب أريحا
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يجري اتصالا مطولاً مع المبعوث الاميريكي المكلف بمفاوضات الترسيم عاموس هوكشتين
المكتب الإعلامي لأبو صعب: هوكشتين أطلع بو صعب على آخر الاتصالات مشيراً إلى أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع
السيد نصر الله: مؤخرا -عندما نتحدث عن الانجازات- دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه في النفط والغاز في البحر
منذ 2 ساعة
22 August، 2022
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السيد نصر الله في خطاب الـ40 ربيعا
السيد نصر الله: نحن والناس خلال 40 عاما كنا في الخدمة في اطر العمل الشعبية التي تطورت الى مؤسسات في جميع المجالات وسنكمل في خدمة الناس في كل الاطر والمستويات والمناطق رغم الحصار والعقوبات والضغوط والتهديد
السيد نصر الله: في المرحلة المقبلة يجب ان نتعاون جميعا للمساهمة في انقاذ الوضع الاقتصادي واخرها الموقف الذي ذهبنا اليه لمساندة الدولة لاستنقاذ الكنز اللبناني من الغاز والنفط ونحن الان في قلب المخاطرة في هذا الموقف وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي
السيد نصر الله: اطلقنا مشروع مكافحة الفساد وقلنا منذ البداية ان هذه معركة طويلة ويجب ان نواصلها واساسها -بعد التجربة- الوصول الى قضاء نزيه ومستقل
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