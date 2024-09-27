نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 01:36

نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح”

منذ 44 mins 27 September، 2024
الشهيد محمد سرور
لبنان

نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” الذي ارتقى باعتداء صهيوني غادر على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس 26-9-2024.

وجاء في النبذة عن الشهيد القائد سرور:

– مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.
– انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1886.
– تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.
– شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.
– كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.
– تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.
– قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.
– ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 29/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

الشهيد سرور

المصدر: موقع المنار

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