نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” الذي ارتقى باعتداء صهيوني غادر على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس 26-9-2024.
وجاء في النبذة عن الشهيد القائد سرور:
– مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.
– انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1886.
– تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.
– شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.
– كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.
– تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.
– قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.
– ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 29/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.
المصدر: موقع المنار