الإمام الخامنئي يعزّي باستشهاد القاضيين الإيرانيين

أرسل الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظلّه)، برقية تعزية باستشهاد اثنين من القضاة البارزين في السلطة القضائية الإيرانية.

وجاء في رسالة الإمام الخامنئي: “أبارك استشهاد العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد الحاج الشيخ علي رازيني، وزميله القاضي الشجاع السيد الحاج الشيخ محمد مقيسه رضوان الله عليهما، وأقدم التهنئة والتعازي لذويهما”.

وأضاف الإمام الخامنئي “لقد تعرّض الشهيد رازيني لمحاولات خبيثة في الماضي، وعانى لسنوات طويلة من الإصابة، وكان شقيقاه العزيزان قد استشهدا من قبل أيضًا”.